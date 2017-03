NTP: 180 millionar til hamnene i Florø og Kalvåg

I Florø skal innseglinga gjerast fire meter djupare, slik at den blir 20 meter djup i 120 meters breidde. Fiskerihamna i Kalvåg skal få molo og merking. Kostnaden for dei to prosjekta er høvesvis 80 og 98 millionar, melder NRK.

Lokalpolitikarar frå regjerings- og samarbeidspartia presenterte punkta frå den varsla transportplanen måndag.

– Dette er veldig viktig for den maritime sektoren i Flora, seier Gustav Johan Nydal i Flora KrF.

For skipsverftet Westcon Yards i Florø betyr det at dei no kan konkurrere om vedlikehaldsoppdrag og anna arbeid på dei største riggane i Nordsjøen.

(©NPK)