Støre lovar meir pappaperm og stans i statleg eldreomsorg

– Vi skal rette det som openbert er feil. Andre saker må vi sjå nærmare på. Men uvissa har auka, og spenningane mellom bygd og by er veksande. Det er ein utryggleik i arbeidslivet der også folk som er i jobb, opplever svakare rettar, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til VG.

Han strekar under at han ikkje er ute etter å reversere politiske reformer berre for reverseringa si skuld. Hensikta og konsekvensane skal greiast ut grundig før ei eventuell Ap-leidd regjering går til verks på eksempelvis organiseringa innan samferdselssektoren, fritt behandlingsval og flypassasjeravgifta.

Det Støre lovar veljarane er at den utvida tilgangen i arbeidsmiljølova til mellombelse tilsettingar skal opphevast. Fedrekvoten, den såkalla pappapermen, skal utvidast frå 10 til 14 veker og forsøka med statleg eldreomsorg skal stoppast.

– Dei borgarlege har sett i gang nokre meiningslause og dyre forsøk med statleg overtaking av eldreomsorga. Det har kosta mykje både i pengar og nytt byråkrati. Det må ta slutt, seier Ap-leiaren.

