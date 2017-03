Tollarane fann tusenvis av liter sprit under appelsinar

Ifølgje NRK vart vogntoget stoppa 5. februar i år. I lasta fann tollarane også sigarettar.

– I tillegg til alkoholen og sigarettane var det nokre pallar med appelsinar som skulle dekke over. Men det var både dårlege papir og dårlege appelsinar. Appelsinane skulle heller ikkje til ein stad som var reell, fortel kontorsjef Wenche Fredriksen i Tolletaten.

To veker etter vart endå eit polsk vogntog stoppa, og eit tredje vart tatt i byrjinga av mars.

– Føraren som kom i mars, hadde med seg løk som låg over alkoholen. Ofte prøver dei å skjule alkoholen med andre varer, slik at ein ikkje oppdagar alkoholen ved første augekast. Dei legg mykje jobb i det for å få det gjennom, seier Fredriksen.

Til saman inneheldt dei tre vogntoga 49.195 liter øl, 11.315 liter brennevin og 50.000 sigarettar, noko som ifølgje kontorsjefen er ny rekord både i beslag og forsøk på unndratte avgifter på så kort tid.

(©NPK)