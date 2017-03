Valdtektsdømt bergensar tiltalt for fjerde gong

Tiltalen gjeld grov valdtekt, som har ei strafferamme på 21 års fengsel. Mannen skal ha dopa ned ei 23 år gammal kvinne og valdteke henne mens ho var ute av stand til å gjere motstand, ifølgje Bergens Tidende.

Overgrepet skal ha skjedd natt til laurdag 7. mai i ei leilegheit i Bergen. Etter først å ha nekta, erkjenner mannen å ha hatt samleie med kvinna. Han nektar straffskuld.

Aktoratet opnar for å legge ned påstand om at mannen blir dømt til forvaring, i og med at han er dømt for tre liknande forhold tidlegare. I tidlegare dommar har mannen blitt sagt å vere farleg og grenselaus.

– Atterhaldet om forvaring har samanheng med hans tidlegare dommar for valdtekt. Dette er eit varsel om at det er aktuelt å be om denne typen straff. Grunngjevinga må eg få kome tilbake til i tingretten, seier statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

