Vurderer masseslakt av villrein for å hindre smittespreiing

– Det er frykteleg dramatisk. Vi har aldri gjort noko sånt før. Det står ikkje noko om dette i lærebøkene. Men ut ifrå kunnskapen vi har i dag, så er nok det å fjerne dyra dessverre den einaste måten å bli kvitt CWD på, seier biolog Olav Strand i Norsk institutt for naturforsking (NINA) til NRK.

Han er ein av fleire av Noregs fremste ekspertar på skrantesjuke, også kjent som Chronic Wasting Disease (CWD), som no er samla på Geilo.

Om heile villreinstammen på mellom 1.500 og 2.000 dyr i Nordfjella skal avlivast, er blant tiltaka som blir diskutert på møtet.

Ekspertane fryktar at sjukdommen kan spreie seg ytterlegare til tamrein og andre hjortedyr etter at tre sjuke villrein blei funne i Nordfjella sør for Hemsedalsfjellet.

Forskar Bjørnar Ytrehus i NINA åtvarar mot dramatiske konsekvensar dersom spreiinga av sjukdommen ikkje blir stoppa.

– Dette er veldig dystert. Eg tenkjer på det som ei krypande krise som kan vere utslettande for hjortebestanden på 50–150 år, seier han.

Førebels er det ikkje aktuelt med nedskyting på Hardangervidda, der det er mellom 10.000 og 12.000 villrein.

