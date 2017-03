Kraftig auke av gonoré i Noreg

I fjor vart det diagnostisert 1.096 gonorétilfelle i Noreg mot 851 tilfelle i 2015. Ifølgje Folkehelseinstituttet er talet på registrerte gonorétilfelle nær femdobla dei siste ti åra. Spesielt sterk har auken av gonoré vore blant kvinner i Noreg, der melde tilfelle er firedobla på få år.

– Gonoréførekomsten i den generelle befolkninga har no nådd eit nivå der vi fryktar at vi igjen kan stå overfor ei meir omfattande spreiing av gonoré i Noreg slik dei no ser i mange andre land, blant anna i Danmark og Sverige, seier Øivind Nilsen, seniorrådgjevar ved Folkehelseinstituttet.

Av dei 1.096 tilfella var det 876 menn og 220 kvinner. Av mennene var 598 smitta homoseksuelt, mens 276 var smitta heteroseksuelt. Auken av gonoré i 2016 ser ein særleg i Oslo og Akershus.

I Noreg er det i Oslo flest blir smitta. Det hyppigaste smittestaden i utlandet for menn er Thailand for heteroseksuelle menn og Tyskland og Spania for homofile menn.

30 kvinner vart smitta i utlandet, og dei vart smitta i 22 ulike land. Hyppigaste smitteland var Tyrkia med fem tilfelle.

– Antibiotikaresistente gonokokkar er eit raskt aukande problem, og internasjonalt er det no stor bekymring for resistenssituasjonen i lys av den aukande førekomsten av gonoré, seier Nilsen.

Også i Noreg er det påvist tilfelle der gonorébakterien har utvikla resistens mot standardbehandlinga.

