Kvinne alvorleg skadd i snøskred ved Haugastøl

22-åringen blei flogen med redningshelikopter til Ullevål sjukehus etter at ho blei funne i 16-tida. Onsdag kveld opplyste sjukehuset at kvinna er alvorleg skadd. Ho blei funne av ein lavinehund rundt fire timar etter at skredet gjekk. Det var rundt 15 kuldegrader i området då leiteaksjonen gjekk føre seg.

Redningsarbeidet var krevjande på grunn av veldig dårleg vêr i området. Seks tyske turistar oppheldt seg på staden då skredet gjekk og den unge kvinna blei tatt av snømassane.

To luftambulansehelikopter prøvde å komme seg inn til området, men dei måtte snu på grunn av uvêret.

Køyrd med tog

Kvinna blei funne av ein redningshund og deretter køyrd med tog frå skadestaden til Geilo eit par mil unna. Derfrå blei ho flogen til sjukehuset i Oslo i eit Sea King redningshelikopter.

– No trekkjast ressursane ut og søket blir avslutta, sa redningsleiar Andreas Bull ved Hovudredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Også politiet avslutta arbeidet på staden etter at den sakna blei funne.

Minus 15 grader

Kvinna blei funne i 16-tida av ein lavinehund frå Norske Redningshunder.

– Etter formidabel innsats av hjelpemannskapa på staden, gjorde lavinehunden funn etter å ha søkt i cirka ti minutt, opplyser Norske Redningshunder i ein pressemelding.

Leiteaksjonen starta i 12.30-tida. Grunna det dårlege vêret var det vanskeleg å få hjelpemannskap fram til rasområdet.

Norske Redningshunder bidrog med sju lavinehundar i søket.

