Lønnsoppgjeret i boks

– Dette er eit solidarisk oppgjer. Vi har sikra eit generelt tillegg til alle og eit løft til dei lågast lønte, mange av dei kvinner, seier LO-leiar Gerd Kristiansen etter at oppgjeret var klart tysdag kveld.

Partane er einige om ein lønnsauke på 50 øre i timen til alle. Dei som tener under 90 prosent av gjennomsnittleg industriarbeidarlønn skal få halvanna krone ekstra, til saman to kroner. Ramma er 2,4 prosent.

LO meiner dei viser ansvar

Oppgjeret har dermed ein klar låg- og likelønnsprofil, opplyser LO.

– Vi viser ansvar i ein situasjon med rekordhøg arbeidsløyse. Dette er eit oppgjer som tar omsyn til at mange bedrifter framleis er i ein vanskeleg situasjon, seier LO-leiaren og legg til:

– No forventar vi at andre grupper, ikkje minst toppleiarar og eigarar, viser same ansvar, og at styresmaktene gjennom sin politikk ikkje ytterlegare forsterkar forskjellane i samfunnet.

NHO meiner dei strekte seg langt

NHO-sjef Kristin Skogen Lund seier at for dei var det viktig å oppnå semje.

­– Vi har strekt oss langt, men vi enda på eit resultat vi som fellesskap kan akseptere, seier Skogen Lund.

– Med så høge låglønnstillegg vil det for fleire bedrifter vere lite rom for lokale lønnstillegg. Spesielt innan reiseliv er dette krevjande då partane for første gong skal gjennomføre lokale forhandlingar, fortset ho.

Også YS og NHO er einige i mellomoppgjeret. Ramma er den same – 2,4 prosent.

– Også i år har vi bidratt til eit ansvarleg oppgjer ved å ta omsyn til den konkurranseutsette industrien. Dette trass i at lønnsveksten var vesentleg lågare enn prisveksten i 2016, slik at mange fekk redusert kjøpekraft, seier Vegard Einan, leiar for YS privat.

