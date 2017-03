Mange klagar på NRK

– Akkurat no er det 829 klager, noko som er 69 fleire klager enn i heile 2016. Fortset det i same tempo gjennom året, ligg det an til å vere opp mot 3.000 klager totalt, seier Kringkastingsrådets sekretær Erik Skarrud til Medier24.

Det mykje omtalte Somalia-programmet i Thomas Seltzers programserie Trygdekontoret toppar førebels klagetoppen. 70 personar har allereie klaga på programmet.

– Det er første gongen eg har registrert såpass mange med utanlandsk bakgrunn som klagar, for det er først og fremst etniske nordmenn som historisk har kontakta NRK for å klage, seier Skarrud.

Thomas Seltzer har ikkje ønskt å kommentere saka overfor Medier24.

Skarrud trur at ein av grunnane til at talet på klager totalt har auka, er at NRK dei siste åra har følgt opp tilbakemeldingar og klager frå lyttarane på ein heilt annan måte enn før.

Det er også mange som klagar på at det er for mykje sport på NRK, og på humor- og underhaldningsprogramma. Nokre klagar på NRKs dekning av Donald Trump og amerikansk politikk. Fleire meiner også at NRK har ei politisk slagside.

