SV lanserer 35 punkt for redusere ulikskap i Noreg

– Dette er vår plan for å få ned ulikskap i makt og rikdom i Noreg, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

SV heldt onsdag formiddag pressekonferanse før landsmøtet i helga, der SV-leiaren sa at politisk vilje er nødvendig for å kunne gjere noko med aukande forskjellar her i landet.

– I dag lever nesten 100.000 ungar i familiar som er fattige. Vi må sørgje for at det blir færre barnefamiliar som er fattige. Det kan vi gjere ved blant anna å heve barnetrygda og sikre ei anstendig inntekt til uføre, seier Lysbakken.

Han tar dessutan til orde for høgare skattar for den økonomiske eliten og meiner ein må vri skatt frå arbeid til eigedom for å gjere det mindre lønsamt å spekulere i bustad.

Lysbakken seier han er lite imponert over at statsminister Erna Solberg i sin tale til Høgres landsmøte fleire gonger sa ho var bekymra for at forskjellane aukar.

– Det held ikkje med fine talar om små forskjellar og rettferd. Det forandrar ingenting. Vi vil endre samfunnet, flytte makt og fordele meir rettferdig. Då må vi sørgje for trygge bustadar, betre råd for fattige familiar, lærarar som har tid til alle ungane og trygge jobbar for alle, seier Lysbakken.

