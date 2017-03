Skulegruppe på tur evakuert etter snøskred

– Det er snakk om ein vidaregåande skule på tur, som etter planen skulle sove i snøhole, men så har ein snøskavl kollapsa, forklarar operasjonsleiar Tom Richard Jansen i Sør-Aust politidistrikt til NTB.

Han seier det ikkje er meldt om personskadar eller sakna personar etter skredet, som gjekk ved Bukketjørnet, rundt to mil nord for Geilo. Røde Kors hjelpte til med evakueringa av turfølgjet.

Ved 5-tida kom hjelpemannskapa fram til gruppa. Då var det først blitt brøytt veg til Bergsjøstølen fjellhytte eit par kilometer søraust for Bukketjørnet. Det var der gruppa la ut frå, og det er også den vegen dei tok ned igjen.

– 33 personar blir evakuerte no. Det var så mange dei hadde plass til i første omgang, fortalde Jansen klokka 5.20. Rundt tre kvarter seinare vart resten av gruppa henta, og klokka 6.24 opplyser politiet at alle er komne ned til Bergsjøstølen. Operasjonsleiaren rosar mannskapa som han seier har gjort ein veldig god jobb under krevjande forhold i det dårlege vêret.

Ifølgje Yr er det meldt liten kuling ved Bergsjøstølen onsdag morgon, og vinden er venta å auke til stiv kuling utover formiddagen. Det snør og er nokre grader under null ved hytta, som ligg snautt 1.100 meter over havet.

