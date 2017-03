Slutt på buregg hos Bunnpris

Mens Rema 1000 kutta ut buregg i 2011, har Bunnpris i dag ein eggvariant som kjem frå burhøns, men no er det slutt, skriv Nationen.

– Vi har så å seie berre selt egg frå frittgåande høns i mange år. Dei einaste egga vi har hatt frå burhøns er Priors frukostegg, men dei har vi no valt å ta ut av sortimentet vårt, seier innkjøpssjef Monica Eik-Nes i Bunnpris.

I forkant av avgjerda har Bunnpris vore i kontakt med dyrevernorganisasjonen Anima, som kjempar for å få slutt på bruk av burhøns i eggproduksjonen i Noreg.

– Vår avgjerd vart ikkje berre tatt på grunn av dialogen med dei, men oppfordringa frå dei har bidratt. Først og fremst handla det om at vi ville reindyrke sortimentet vårt på egg, seier Eik-Nes.

Anima-leiar Hilde Valbjørn Hagelin er glad for at buregga no går ut Bunnpris-sortimentet.

– Det er heilt fantastisk og vil redde høner frå eit liv innesperra i bur der plassen til eit A4-ark er alt dei har å bevege seg på, seier ho i ei pressemelding.

