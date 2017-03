Stengde fjellovergangar i sør

Onsdag morgon fører det dårlege vêret til stengde vegar over ved fjellovergangane i Sør-Noreg.

Riksveg 7 over Hardangervidda vil vere stengd resten av dagen på grunn av uvêret. Det same gjeld riksveg 13 over Vikafjellet.

Det betyr at E16 over Filefjell og riksveg 52 over Hemsedal er dei einaste opne strekningane mellom Vestlandet og Austlandet. Men på begge overgangane er det kolonnekøyring.

Både E134 over Haukelifjell, Rv15 over Strynefjellet, Fv53 over Tyin-Årdal var stengt onsdag formiddag.

Nord for Geilo evakuerte Røde Kors og andre mannskap ei større turgruppe etter at det gjekk eit skred i området der gruppa, som kom frå ein vidaregåande skule, skulle sove i snøhole. Ingen kom til skade i samband med skredet.

Også på sjøen har naturkreftene gjort seg gjeldande. I Molde førte storm og høge bølgjer til at verken nordgåande eller sørgåande hurtigruteskip klarte å legge til kai, melder NRK.

