Stoltenberg melder avbod til terrorhøyring 

Komiteen bad for éi veke sidan både Stoltenberg, som no er generalsekretær i Nato, og statsminister Erna Solberg (H) om å møte til høyringa 20. eller 21. mars. Onsdag melde VG at Stoltenberg melder avbod.

– Kontroll-høyringa er sett til eit tidspunkt då Stoltenberg er på reise i USA, der skal han mellom anna delta på eit møte i den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Han er difor forhindra frå å delta i høyringa, seier pressetalsmann Stein Hernes i Nato til avisa.

Riksrevisjonen slo i ein rapport i fjor fast at korkje politiet eller Forsvaret – saman eller kvar for seg – klarer å sikre offentlege bygningar godt nok. Denne rapporten er tema for høyringa.

Det blei det fleirtal for å invitere Solberg til høyringa, mot stemmene til Høgre og Frp. Regjeringspartia og Miljøpartiet Dei Grøne sikra fleirtal for at også Stoltenberg blei bedt om å komme.

(©NPK)