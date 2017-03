Vegvesenet vil skilte på samisk

– Dette er noko vi vil følgje opp så snart som mogleg, seier Jacob Trondsen, avdelingsdirektør for trafikkforvaltning i Statens vegvesen, til NRK.

Vegvesenet vedgår i ein e-post at dei har hatt feil praksis over mange år når det gjeld å skilte på samisk. Det er blitt overlate til kommunane om stadene skulle skiltast, noko som ikkje er blitt gjort.

– No etablerer vi retningslinjer. Så bestiller vi skilt og gjer avtaler med entreprenørar som skal skru opp skilta, så noko tid vil det ta, seier Trondsen.

Det er ein stor siger for dei samiske språka at Vegvesenet beklagar og tar ansvaret, meiner sametingsråd Lars Filip Paulsen.

– Dette er eit gjennomslag. Vi kjem no til å sjå ei oppblomstring av samiske stadnamn, seier Paulsen. Han legg til at ein ikkje må undervurdere kor stor personleg betydning det er for samar å få sjå sine stadnamn synleg i det offentlege rom.

Statens vegvesen beklagar at dei ikkje har skilta slik dei skulle.

– Dette er ikkje tilfredsstillande, noko vi beklagar. Det kan òg sjå ut som om vi ikkje har følgt opp hensikta med lova, seier Trondsen.

Han ber kommunane om hjelp for å finne ut kva for stader som skal skiltast.

