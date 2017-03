DNB brukte ein dag på å rette banktrøbbel

Både nettsidene, nettbanken og betalingssystemet Vipps gjekk ned torsdag morgon etter at det natt til torsdag hadde oppstått problem med lagringssystema til banken. Først ved 17-tida var alle problema laust.

– Når vi har så store problem med tenestene våre, er det svært mange menneske som blir ramma. Kundane våre har hatt problem med å betale, overføre og ta imot pengar. Det rammar både privatkundar, bedriftskundar og dei som brukar Vipps, seier konserndirektør for IT og Operations i DNB Liv Fiksdahl.

– For oss er stabilisering av driftssituasjonen høgste prioritet no. Eg beklagar igjen på det sterkaste alle problema dette har medført, seier Fiksdahl.

Systemfeil

Overfor NTB forklarar kommunikasjonsrådgjevar Vidar Korsberg Dalsbø i DNB problema med feil i datalagringssystema der alle dataa ligg.

– Det tar tid fordi vi har veldig store datasystem, men vi er no inne i siste fase, forsikra han tidlegare på ettermiddagen.

Ifølgje Dalsbø har problema torsdag ingen samanheng med tidlegare nedetid. Det er altså ikkje dei same tekniske problema som stadig gjentar seg.

Ifølgje Fiksdahl har DNB dei siste åra investert mykje i å gjere systema robuste og moderne. Likevel kan det oppstå hendingar som det er vanskeleg å forsikre seg mot.

–Vi trenar på verstefalls-scenario og jobbar hardt kvar dag for å førebyggje, men det dukkar dessverre opp uventa situasjonar, seier Fiksdahl.

Finanstilsynet reagerer

Med problema torsdag har Noregs største bank vore ute av drift minst fem gonger denne månaden. Det får Finanstilsynet til å reagere.

– Vi ser alvorleg på situasjonen, både når det gjeld den siste hendinga og når det gjeld hendingsbiletet over tid, seier direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen i Finanstilsynet til Nettavisen.

No ber tilsynet om ei skriftleg utgreiing frå banken.

IKT-Norge: Uhaldbart

IKT-Norge er også sterkt kritisk til at ein så sentral aktør innan bank og finans ikkje har betre sikkerheitsløysingar for sine brukarar. Interesseorganisasjonen meiner nettbankar er å rekne som "samfunnskritisk infrastruktur" og at det dermed må stillast strenge krav til oppetid og stabilitet.

– Nettbankar må sikre at dei har gode reserveløysingar som sikrar at når eit system fell ned, så finst det andre gode løysingar som sikrar ei stabil oppetid, seier administrerande direktør Heidi Austlid til NTB.

– Det som no skjer, er ikkje haldbart, då det kan skade forbrukarane, konkluderer ho.

