Direktorat: Mange dårlege utgreiingar i staten

Ein gjennomgang Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har gjort av kvaliteten på nærmare 140 utgreiingar frå departementa i 2015, viser store svakheiter ved mange av utgreiingane.

Nesten fire av ti utgreiingar manglar ei tydeleg skildring av kva for eit problem som skal løysast, og sju av ti vurderer ikkje alternative tiltak og samanliknar fordelar og ulemper ved desse. Eit fleirtal av utgreiingane har også svake og implisitte målskildringar og er ikkje tydeleg nok på kva ein ønsker å oppnå med tiltaka som blir foreslått. Eit fleirtal av rapportane har også svake skildringar av moglege konsekvensar av tiltaka, særleg gjeld dette moglege negative verknaden. Nær ein tredel av utgreiingane manglar også viktige prinsipielle vurderingar og avvegingar for eksempel knytt til personvern, likestilling og menneskerettslege forpliktingar.

– Dette er uheldig fordi utgreiingar er grunnlaget for avgjerder som påverkar folks liv, og som bestemmer korleis offentlege middel skal bli brukt. Om politikarar og avgjerdstakarar ikkje veit kva for eit problem som skal løysast, risikerer vi at staten gjennomfører tiltak som verkar mot si hensikt eller blir sløst bort pengar på tiltak som ikkje har effekt, seier fungerande direktør i DFØ, Roger Bjerke.

Ein ny utrekningsinstruks som blei innført i mars i fjor, har skjerpet krava til kva statlege utgreiingar skal innehalde. Den har blant anna skjerpet krava til at dei berørte skal bli høyrt tidleg nok til å bli sikra reell medverking og at det skal bli lagt fram alternative løysingar som politikarane kan velje mellom.

Det finst likevel ingen kontrollinstans som har styresmakt til å stanse eller avvise utgreiingar som ikkje oppfyller krava i den nye instruksen.

