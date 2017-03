ESA-ja til norsk støtte til CO2-reinsing

Avgjerda blei kjent torsdag.

– Noreg har gått i bresjen for utviklinga av såkalla CCS-teknologi, og ESA er glad for å kunne godkjenne gjennomarbeidde planer med klare miljømål, seier ESA-president Sven Erik Svedman.

CCS-teknologien kan få ned CO2-utsleppa ved at kraftprodusentar og industrianlegg blir sett i stand til å fange CO2-utsleppa frå drift og produksjon slik at utsleppa kan bli lagra under bakken. Den norske regjeringa la fram sin CCS-strategi i 2014. Målet er å få realisert minst eitt demonstrasjonsprosjekt i full skala innan 2020.

Det er sett av inntil 360 millionar kroner til arbeidet i 2017.

Etter at fullskalaanlegget på Mongstad blei skrinlagt, har det vore uklart korleis Noreg skal møte målet om å få eit slikt anlegg i drift. Tre moglege prosjekt er under utgreiing – Norcem i Brevik, Yara i Porsgrunn og Klemetsrud i Oslo.

