Kjønnsdelte møte skal hindre hersketeknikkar i SV

Ein time før sjølve landsmøtet blir sett i gang på Gardermoen fredag, er SV-delegatane invitert til eigne, kjønnsdelte formøte som er lukka for pressa.

– Vi er opptatt av at det skal vere like stor deltaking av kvinner og menn i alle debattar. Derfor har vi slike møte, for å bevisstgjere delegatane om det, seier SV-leiar Audun Lysbakken til avisa.

Han seier at partiet har brukt slike møte også i andre samanhengar, og at det har fungert bra.

– Vi er eit feministisk parti, og det inneber å vere bevisst på korleis ein del usynlege strukturar fungerer. Dette gjer vi for å ha eit inkluderande landsmøte, seier Lysbakken.

Partisekretær Kari Elisabeth Kaski seier SV ikkje ønskjer journalistar til stades under desse møta, fordi det vil vere "kontraproduktivt".

– Vi ønskjer at alle skal snakke fritt, og med mediefolk i salen vil kanskje nokon legge band på seg, seier ho.

Kaski avviser også BTs førespurnad om å få ta eit bilete under formøta og seier dette om poenget med dei:

– Poenget er å ha nokre korte møte på rundt ein halvtime der vi snakkar om partikultur, møtekultur og hersketeknikkar. Vi vil ha trygge møteplassar, seier ho.

