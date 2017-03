Likestillingsombodet: EU-domstolen gir ikkje fritt høve til hijab-nekt

– I den offentlege debatten i etterkant har avgjerda frå EU-domstolen blitt lagt ut som om det er fritt høve til å nekte arbeidstakarar å bruke hijab på jobb. Det er ikkje rett ut frå avgjerda EU-domstolen har gjort, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm.

Opp til nasjonale domstolar

I si rettsavgjerd tysdag slår EU-domstolen fast at det ikkje blir rekna som "direkte diskriminerande" om ein arbeidsgjevar nektar sine tilsette å bere politiske, filosofiske og religiøse symbol og plass synleg. Rettsavgjerda blei avsagt i ei sak der G4S Secure sa opp Samira Achbita fordi ho insisterte på å bruke hovudplagg.

– Rettsavgjerda slår fast at eit forbod kan vere indirekte diskriminerande. Samtidig overlèt domstolen ein stor grad av skjønn til nasjonale domstolar til å avgjere kvar grensene skal gå, strekar Bjurstrøm under.

Ho poengterer at bruk av religiøse hovudplagg har eit sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk, og legg til at rettsavgjerda frå EU-domstolen berre er rådgivande. Det er den belgiske domstolen som endeleg skal ta stilling til om det konkrete forbodet var diskriminering.

– Hovudregelen i Noreg er at ein ikkje kan nekte nokon å bruke religiøse hovudplagg. Også avgjerda frå EU-domstolen slår fast at hijab-nekt kan vere diskriminerande, seier tidlegare Arbeiderparti-statsråd Bjurstrøm.

Frp vil endre loven

Arbeids- og sosialpolitisk talsmann Erlend Wiborg i Framstegspartiet tar rettsavgjerda til inntekt for at arbeidsgivarar kan forby religiøse hovudplagg, som hijab, og sa onsdag at han er heilt samd i at eit slikt forbod ikkje er diskriminerande. Konsekvensen av avgjerda til EU-domstolen er at norsk lovgiving må bli endra, meiner han.

– Retten til å forby eit plagg som hijab på arbeidsplassen bør også norske arbeidsgjevarar ha. Eg vil ta initiativ til å endre lova slik at norske arbeidsgjevarar har denne retten, sa Wiborg.

Slik det er i dag, har norske arbeidsgivarar lov til å stille krav om korleis tilsette kan kle seg i arbeidstida, men det ligg ei avgrensing i denne retten når det gjeld bruk av religiøse hovudplagg.

– Det bør ikkje vere noko i vegen for at ein arbeidsgjevar tillèt religiøse hovudplagg eller symbol, men dette er det arbeidsgjevaren som skal bestemme. Når ein er på jobb, representerer ein arbeidsgjevaren sin – ikkje seg sjølv, seier Wiborg.

Behandlar alle likt

Achbita blei tilsett som resepsjonist i G4S i 2003. På den tida låg det føre ein uskriven regel om at dei tilsette ikkje kunne bere synlege symbol for si politiske, filosofiske eller religiøse overtyding.

Tre år seinare gav ho beskjed til sin overordna om at ho hadde til hensikt å bruke muslimsk hovudplagg i arbeidstida. Bedrifta sa nei, med tilvising til at kundar forventar å bli møtt på ein nøytral måte når dei er i kontakt med dei tilsette.

EU-domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk viser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symbol. Regelverket behandlar dermed alle tilsette i selskapet likt ved at ein har eit generelt pålegg om nøytrale klede, heiter det i rettsavgjerda.

