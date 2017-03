Mann dømt til 17 års fengsel for knivdrap i Os

Mannen stod tiltalt i Bergen tingrett for å ha drepe ekskona med fleire knivstikk. Aktor meinte mannen måtte dømmast for overlagt drap, og dommen er i tråd med påstanden.

Den 38 år gamle kvinna skulle møte den fråseparerte ektemannen for å ordne nokre papir i samband med samlivsbrotet, men vart stukken til døde i bilen.

Statsadvokat Benedikte Høgseth meinte ifølgje Bergensavisen at han brukte papirarbeidet som eit påskot for å møte den fråseparerte kona og kunne gjennomføre drapet, og at det viser at drapet var planlagt mange timar i førevegen.

(©NPK)