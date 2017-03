OUS: Alderstestinga i dag er ikkje god nok 

Sjukehuset har på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet gått gjennom internasjonal forsking på metodane for dei omstridde alderstestane, men rettsmedisinerte på OUS har funne få studium som dei meiner held mål.

– Vi har ikkje funne ut av kva for eit vitskapeleg grunnlag gjeldande praksis har vore basert på, seier Truls Simensen, avdelingsleiar for rettsmedisinerte ved Oslo universitetssjukehus (OUS), til NRK.

Når utlendingsstyremaktene i dag skal sjekke alderen på unge asylsøkjarar, blir det tatt røntgenbilete av hender og tenner. Men måten bileta blir analysert på i dag, gjer at ein kan bomme med så mykje som to til tre år, hevdar Oslo universitetssjukehus. Først innan dei neste tre månadene kan Rettsmedisinske fag presentere ein metode dei kan stå inne for.

Avdelingsleiar Truls Simensen ved Rettsmedisinske fag på Oslo universitetssjukehus, seier til VG at UDI sjølv må avgjere kva dei skal gjere med alderstestane mens dei ventar på nye metodar. UDI seier dei ikkje har fått sett seg inn i rapporten og derfor førebels ikkje ønsker å kommentere saka.

Aldersvurderinga er svært viktig for asylsøkaren, sidan nesten alle som blir godtatt som mindreårige, får opphald i Noreg.

