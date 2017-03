Politiet i Bergen braut ikkje reglane i narkoetterforsking

– Det er ikkje funne regelstridige prioriteringar eller innretningar av verksemda slik beslutnings -og prioriteringsregimet i dag er ved seksjon for organisert kriminalitet, skriv Hordaland statsadvokatembete i ei pressemelding torsdag.

VG skreiv i fjor om eit varsel som blant anna inneheldt kritikk av praksisen til bergenspolitiet i narkotikasaker. I den 52 sider lange varslar-rapporten vart det hevda at politiet i Bergen unnlét å etterforske narkotikasaker fordi sakene tar for lang tid.

Etter at statsadvokaten no har gjennomført ein inspeksjon av seksjon for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt, er konklusjonen at politiet ikkje braut reglane. I ein rapport frå statsadvokaten blir det peikt på at det er ei stor utfordring å balansere verksemda både med omsyn til ressursar og ambisjonar.

Ida Melbo Øystese, visepolitimeister i Vest politidistrikt, seier organisert kriminalitet er vanskeleg å oppdage, at den kan vere mangfaldig og endre karakter etter kva som gir mest profitt.

– Dette betyr at vi må kunne jobbe med fleire typar av organisert kriminalitet. Eit breitt og grundig etterretningsgrunnlag er derfor viktig for å velje dei rette sakene. Rapporten støttar oss i forhold til dei tiltaka som vi har sett i verk. Vi har framleis forbetringspunkt, men vi er på rett veg, seier Øystese.

