Rema og Mack einige om ølsal i heile Nord-Noreg

Avtalen kjem etter at Tromsø-bryggeriet mista den nasjonale avtalen med Rema.

Administrerande direktør for Rema Kategori og innkjøp, Lars Kristian Lindberg, var torsdag i Tromsø for å markere avtalen, opplyser daglegvaregiganten i ei pressemelding.

Han bekreftar at engasjementet frå kundar i Nord-Noreg har gjort inntrykk.

– Engasjementet som vi har sett dei siste månadane, viser med klårleik at Mack har ein sterk posisjon i Nord-Noreg. No håpar vi at nordlendingane viser det same engasjementet og handlar Mack når dei besøkjer sin lokale Rema 1000-butikk neste gong, seier han.

I pressemeldinga omtaler administrerande direktør Harald Bredrup i Mack avtalen som ein viktig siger.

– Gjennom denne avtalen styrkjer vi vår posisjon som eit sterkt regionalt bryggeri, også i Rema 1000, seier Bredrup.

Nyleg varsla Mack kutt av 30 årsverk som følgje av tapet av den nasjonale avtalen med Rema.

Hansa Borg kuttar opptil 40 årsverk. Bryggeriet forklarar det med at dei vart kasta ut av Remas hyller i det meste av landet, mens Rema meiner det kjem av at bryggeriet i forhandlingane for 2017 ikkje tilbaud butikkbesøk.

