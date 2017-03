Studentpolitikar vil ha studentimam i Bergen

Det er Sosialdemokratisk liste ved Universitetet i Bergen (UiB) som stiller til val til studentparlamentet i Bergen med ønske om å innføre studentimam ved universitetet. Det kan bli Noregs første institusjonaliserte studentimam, skriv Dagen.

– Vi lever i eit fleirkulturelt samfunn. Allereie no finst det eit bønnerom på universitetet, og skal ein argumentere for å vere nøytral til religion, blir det feil. Då må vi fjerne bønnerommet og studentprestane, seier Terje-André Kvinlaug, andrekandidat for Sosialdemokratisk liste og sjølv aktiv i ein kristen kyrkjelyd i Bergen.

Styreleiaren i Bergen Moské likar utspelet frå dei sosialdemokratiske studentane.

– Dette er heilt fantastisk. Ein imam kan hjelpe til med alt, på alle linjer. Han kan gjere det same som ein prest kan for ein kristen, seier styreleiar i moskeen Sajjad Younas.

Spørsmålet er likevel kven som skal betale. I dag er studentpresten fullfinansiert av Den norske kyrkja. Ei imamordning må finansierast av andre, meiner sosialdemokratane.

– Det viktigaste er at studentane ikkje skal betale for dette. Vi må finne ei løysing som ikkje belastar studentane. Dei skal ikkje straffast økonomisk for at vi får ein studentimam, seier Kvinlaug.

