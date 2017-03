Uvêr stenger fjellovergangar også torsdag

Uvêret som onsdag stengde fleire fjellovergangar i Sør-Noreg sørgjer for stengde vegar også torsdag.

Både riksveg 7 over Hardangervidda og riksveg 13 over Vikafjellet er stengt, melder Statens vegvesen.

Vikafjellet vil vere stengt inntil vidare og opnar ikkje torsdag på grunn av uvêret og rasfare, mens det er håp for Hardangervidda.

– På Hardangervidda held dei på å finne vegbana att. Det er ein god del å frese ut på den strekninga. Det er mogleg det blir opna for kolonnekøyring utpå dagen, seier trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

På E134 over Haukelifjell er det kolonnekøyring mellom Vågslidtunnelen og Liamyrane bom, og på fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland er det også kolonnekøyring torsdag morgon etter at vegstrekninga har vore stengt tidlegare.

E16 over Filefjell og riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er opne for fri ferdsel.

Også i Nord-Noreg melder Vegvesenet om stengde vegar på grunn av uvêr. Både E6 over Sennalandet i Finnmark, E6 Kvænangsfjellet i Troms og E10 over Bjørnfjell på grensa mellom Sverige og Noreg i Nordland er stengt.

