Uvêret vil framleis stengje vegar over heile landet 

Ifølgje Meteorologisk institutt vil vinden roe seg mot ettermiddagen, men gå opp i styrke igjen mot kvelden, noko som kan bety at strekningar som no er opne, kan bli stengde igjen, eller at kolonnekøyring blir innført på fleire vegar.

Både riksveg 7 over Hardangervidda og riksveg 13 over Vikafjellet er stengt, melder Statens vegvesen. Også fylkesveg 53 Tyin – Årdal vart stengt torsdag formiddag.

Vikafjellet vil vere stengt inntil vidare og opnar ikkje torsdag på grunn av uvêret og rasfare, mens det er håp for Hardangervidda.

Kolonnekøyring

– På Hardangervidda held dei på å finne vegbana igjen. Det er ein god del å frese ut på den strekninga. Det er mogleg det blir opna for kolonnekøyring utpå dagen, seier trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

På E134 over Haukelifjell er det kolonnekøyring mellom Vågslidtunnelen og Liamyrane bom, og på fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland er det også kolonnekøyring torsdag etter at vegstrekninga hadde vore stengt tidlegare.

E16 over Filefjell og riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er opne for fri ferdsel, men det kan bli innført kolonnekøyring over Hemsedal på kort varsel.

Stoppar togtrafikken

Også i Nord-Noreg melder Vegvesenet om stengde vegar og kolonnekøyring på grunn av uvêr.

E6 over Sennalandet i Finnmark er stengt på grunn av snøras og blir tidlegast opna i kveld. Ny vurdering skal gjerast kl. 18. Også E69 Skarsvåg – Nordkapp er stengt, mens det er kolonnekøyring over E6 Hatter.

E6 Kvænangsfjellet i Troms er opna igjen etter å ha vore stengt, men berre for kolonnekøyring. Også E10 over Bjørnfjell på grensa mellom Sverige og Noreg i Nordland er opna, også der med kolonnekøyring.

Ved Bjørnfjell er også persontogtrafikken med SJs tog innstilt på Ofotbanen, som går frå Kiruna i Sverige og til Narvik. Både toga på norsk og svensk side av grensa er innstilte, skriv Fremover.

