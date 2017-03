Veireno-sjefen er meld til politiet

Bakgrunnen for politimeldinga er tilsyn gjort i desember og januar som viser at tilsette har jobba opp til 88 timar i veka, melder NRK.

– Sjølv om eit selskap har gått konkurs, er det nokon som er ansvarleg. Derfor har vi no gått til politipolitimelding av øvste leiar, seier Hanne Luthen, regiondirektør for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus.

Enger seier han er orientert om at han er meldt til politiet og at han tar konsekvensane av det. Han ønsker ikkje å kommentere saka ytterlegare.

Det blei store problem med søppelhenting i Oslo då Veireno tok over ansvaret i oktober i fjor. Kommunen tok imot over 30.000 klager frå innbyggjarane i byen innbyggjarar, og mange stader hopa søpla seg opp.

I februar blei det kjent at renovasjonsselskapet Veireno har brote arbeidsmiljøloven over 2.000 gonger fordi dei tilsette jobba for lange dagar og ikkje fekk nok kvile. Veireno-eigar Jonny Enger slo selskapet konkurs 22. februar i år. Oslo kommune hadde då heva kontrakten.

