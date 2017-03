Kontroversiell brubyggjar blir vigsla til ny biskop i Stavanger

Kong Harald er til stades når Braut søndag blir vigsla i Stavanger domkyrkje. 60-åringen tar over embetet etter Erling J. Pettersen, som har sete sidan 2009.

Utnemninga Kyrkjerådet har gjort av konservative Braut, som sjølv ikkje vil vie likekjønna par, skapte sinne og sterke reaksjonar blant medlemmene i organisasjonen før jul i fjor. For trass i at den liberale grupperingen sit med makta i Kyrkjerådet, innstilte eit fleirtal på Braut framfor den liberale kandidaten Torstein Lalim. Av enkelte medlemmer blei valet omtalt som "eit svik".

Leiaren i Kyrkjerådet Kristin Raaum uttalte til Vårt Land at valet av Braut hadde vore den vanskelegaste bispetilsettinga ho hadde vore med på, men at rådet landa på Braut på grunn av hans brubyggjareigenskapar.

Braut stod blant anna bak konsensus-vedtaket som samla fleirtalet i Kyrkjemøtet 2016 om å lage ein vigselsliturgi for likekjønna.

Taktisk val

Vårt Land-kommentator Alf Gjøsund peikte på i ein kommentar etter tilsettinga at han har lovd å gi sine konservative meiningsmotstandarar rom i kyrkja:

"Stavanger bispedømme er bibelbeltets spenne. (...) Kvar skal ein gi konservative eit rom, om ikkje i eitt av dei mest konservative bispedøma?", skreiv Gjøsund.

Under årsmøtet i i januar blei valet av Braut av enkelte omtalt som eit taktisk val, for å førebu grunnen for meir liberale biskopar under dei kommande bispevala i Oslo og Nidaros.

Respekt og kontakt

Braut ønsker sjølv ikkje å gi intervju før sjølve vigslinga. I eit portrettintervju lagt ut på nettsidene til Stavanger bispedømme, framhevar han likevel brubyggjarrolla som viktig i si ny gjerning, og seier at han er opptatt av at det må vere balanse og kontakt mellom dei ulike fløyene i kyrkja.

–Mitt ønske er at ein frå ulike hald kan respektere kvarandre som kristne søsken, og anerkjenne at den andre sin grunngiving er framført i beste meining, seier han.

Braut kjem frå stillinga som sokneprest i Birkeland kyrkjelyd i Bergen, der han har vore dei siste 16 åra.

