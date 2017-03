Kvar femte tilsett i høgare utdanning er mellombels

Mens delen mellombelse tilsette i den norske arbeidsstyrken mellom 15 og 74 år låg på 8,2 prosent i fjerde kvartal i fjor, var den i gjennomsnitt på 19,7 prosent ved dei høgare utdanningsinstitusjonane her i landet. Det viser tal Akademikarar har henta ut frå Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), som blir drive av Norsk senter for forskingsdata, ifølgje Klassekampen.

Ved enkelte fakultet er delen fire-fem gonger så høg som gjennomsnittet i heile arbeidslivet. Det gjeld blant anna Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, der delen mellombelse tilsetjing var på høvesvis 44 og 36 prosent.

– Det er eit problem for kvaliteten på forskinga. Når ein ikkje tilbyr faste stillingar, betyr det at dei flinkaste folka vil sjå etter moglegheit til å få jobb andre stader. Utdanningsinstitusjonane må ha konkurransedyktige arbeidsvilkår, seier styreleiar Kari Sollien i Akademikarar.

Prorektor Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo meiner den store delen mellombelse stillingar har si naturlege forklaring.

«Mellombels tilsetjing i akademia, utover rekrutteringsstillingar som i sin natur er mellombelse, heng saman med delen forskarar med ekstern finansiering», skriv ho i ein e-post til Klassekampen.

