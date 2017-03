Regjeringa vil sende statlege ekspertar til svake skulekommunar 

Kommunar med skular som gjer det svakt over tid, skal blir rettleia av statlege ekspertar, foreslår regjeringa i ei ny stortingsmelding om styringa av norsk skule, som blir lagt fram måndag.

Kommunar som har skular som over tid gjer det svakt fagleg og samtidig scorar dårleg på skulemiljø og mobbing, vil få ein telefon med det kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kallar "eit insisterande tilbod" om nasjonal rettleiing. Isaksen seier han er førebudd på at forslaget vil vere kontroversielt ute i Kommune-Noreg, men meiner tiltaket er nødvendig.

40 kommunar for svake

– I dag er det altfor store forskjellar mellom kommunar når det gjeld kva elevane lærer på skulen, og det er også teikn på at skilnadane er i ferd med å auke. I dei dårlegaste kommunane kan vi ikkje med handa på hjartet seie at barna har fått ei utdanning som er bra nok. Kvaliteten på opplæringa av barna er viktigare enn at kommunane skal sleppe statleg innblanding, seier Isaksen (H) til NTB.

I januar i år kom ein rapport frå SSB som viser at det er store skilnadar når det gjeld kor mykje elevane lærer på skulen. Mellom dei beste og svakaste skulane skil det meir enn eit heilt skuleår med læring.

Statleg rettleiing vil i første omgang vere frivillig, men kan bli obligatorisk etter ein prøveperiode, seier Isaksen.

For å finne dei svakaste kommunane vil departementet blant anna sjå på resultat frå standpunkt- og eksamenskarakter i 10. klasse, dei nasjonale prøvene på 5. og 8. trinn og tal om mobbing, motivasjon og lærarstøtte frå Elevundersøkinga. Kommunane som gjer det svakt på mange av desse punkta, vil bli oppfordra til å ta imot statleg hjelp.

Isaksen seier det i dag er rundt 40 kommunar som fell under nedre grense for skulekvalitet målt etter desse indikatorane, men strekar under at berekningsmodellen ikkje er heilt ferdig. Han vil førebels ikkje namngi kommunane som ligg under streken.

Nasjonalt ansvar

– Blir desse kommunane nærmast sett under administrasjon som skuleeigarar?

– Nei, men vi ønsker å sette inn tiltak i dei kommunane som treng hjelp. Svake skular er eit nasjonalt problem. Då er det eit felles nasjonalt ansvar at dei skulane og kommunane som ikkje på eiga hand klarer å løfte elevane sine, får hjelp, seier Isaksen.

Han seier at dei nasjonale ressursane til skuleutvikling framover skal bli meir målretta mot dei kommunane som treng det mest.

Isaksen strekar under at dei nasjonale skuleekspertane ikkje skal komme inn og overstyre det lokale nivåa.

– Dette vil berre lykkast dersom ein klarer å lage eit partnarskap lokalt og gi støtte til det. Det kan vere kommunar som oppfattar dette tiltaket som problematisk i starten, men eg er overbevist om at dei etter kort tid også vil sjå verdien av det, seier han.

(©NPK)