Sjukepleiarar blir plaga av rusa eldre

Av dei som fortel om pasientar med alkoholproblem, seier ein tredel at dei har opplevd aggresjon og truslar eller vald. Ein firedel rapporterer om tafsing og uønskt tilnærming, skriv Dagsavisen. 859 tilsette i heimepleien og ved sjukeheimar i Noreg har tatt del i undersøkinga, som er gjennomført av samarbeidsorganet til rusfeltet, Actis.

– Dessverre opplever ein del av våre medlemmer truslar, vald og fysiske tilnærmingar, også innan pleie og omsorgssektoren. I ein del tilfelle er rusavhengnad ein del av problematikken, seier nestleiar Iren Luther i Fagforbundets seksjon for helse og sosial. Både ho og Sjukepleiarforbundet etterlyser meir kunnskap om verkinga av alkohol på eldre. Dei får støtte av Actis-elder Mina Gerhardsen.

– Det er ekstra viktig at dei som jobbar tett på eldre og ser dei kvar dag, har den kompetansen og tryggleiken dei trenger for å fange opp dei som slit med rusproblem. Helsearbeidarar må vite kva dei skal sjå etter, korleis dei skal gripe fatt i det, og korleis det skal følgjast opp dersom eldre drikker for mykje, seier Gerhardsen.

