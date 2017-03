Solberg stoppar ugradert samandrag om sikkerheit

Dermed er det stor fare for at Stortingets høyring kommande måndag og tysdag om rapporten delvis må skje bak lukka dører, skriv VG.

Saka dreier seg om eit forslag om å nedgradere eit samandrag som Riksrevisjonen ønskte at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet skulle godta. Departementa viste til at det i så fall ville bryte sikkerheitslova.

– Eg ser fram til å svare på spørsmåla frå komiteen i høyringa neste veke. Eg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandlar revisjonsåret 2015, og eg har gjort detaljert greie for i brev til Riksrevisjonen korleis merknadene og anbefalingane blir følgt opp. Eg tar den kritikken som kjem fram alvorleg, seier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB fredag kveld.

Sikkerheitslova

Statsråden viser til at det ligg føre eit ugradert samandrag av Riksrevisjonens rapport, og ein større gradert rapport.

– Stortinget har fått begge desse, og det ugraderte samandraget ligg i Dokument 1 2016/2017. Regjeringa har ikkje "hemmeleghalde" Riksrevisjonens kritikk, og hovudfunn og kritikk er offentleggjort og vel kjent, seier forsvarsministeren og viser til at Stortinget har hatt full tilgang til rapporten sidan oktober i fjor.

– Men eg har eit ansvar for å hindre at sikkerheitsgradert informasjon som kan gjere oss sårbare overfor trusselaktørar, blir kjent, og eg kan ikkje velje å sjå bort frå reglane om gradering i sikkerheitslova, understrekar ho.

Beklageleg

Leiaren i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg (Ap), er lite fornøgd med spørsmålet om gradering av samandraget av rapporten.

– Det er sterkt beklageleg at offentlegheita ikkje får eit breiare innsyn i forhold som har stor betyding for sikkerheita til befolkninga, og som Riksrevisjonen meiner er kritisk for liv og helse, seier Kolberg som tysdag 7. mars sende ei ny oppmoding om nedgradering til statsministeren som fredag på ny avslo oppmodinga.

Revisjonen slo fast at verken politiet eller Forsvaret – saman eller kvar for seg – klarer å sikre offentlege bygningar godt nok.

Sidan oktober i fjor har komiteen prøvd å få nedgradert delar av rapporten. I vinter laga riksrevisor Per-Kristian Foss eit nytt samandrag, men det blir altså også framleis gradert.

