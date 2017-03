Solvik-Olsen: -Løysing for laurdagsavisene på plass

Det var onsdag at Norpost kravde oppbod etter 30 år i bransjen.

Fredag melde fagbladet Journalisten at Kvikkas kjøper Norpost. Kvikkas vil då kunne fortsette laurdagsdistribusjon som før. Avtalen er no bekrefta av Samferdselsdepartementet.

– Eg er svært glad for at det no er funne ei løysing som sikrar over 700 arbeidsplassar og som samtidig sikrar levering av laurdagsaviser, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han konstaterer at etter nokre oppstartsproblem har Kvikkas levert stadig betre, og forventar at selskapet leverer i samsvar med kontrakt også i tida framover. Ifølgje Nationen har Norpost levert 47.000 aviser kvar laurdag.

Kvikkas vann anbodet om å levere lokalaviser på laurdagar rundt om i landet då Posten slutta å levere post på laurdagar. Men tusenvis av abonnentar fekk ikkje avisa si etter omlegginga 1. november i fjor.

Forsikra

Allereie i eit møte med Mediebedriftene (MBL) torsdag bekrefta Samferdselsdepartementet at avisleveringa vil gå som normalt denne laurdagen, trass i konkursen.

– Departementet forsikra oss om at laurdagsavisene vil bli leverte på laurdag. Vi tar forsikringane til departementet til etterretning. Vi har etterspurt dokumentasjon i samband med Kvikkas' planer og tiltak, men har ikkje fått dette, seier Randi S. Øgrey i MBL.

Turbulent

KrFs Hans Fredrik Grøvan i transportkomiteen på Stortinget er kritisk og viser til at saka ikkje berre rører ved abonnentar som er misfornøgde med at dei ikkje får laurdagsavisa slik dei skal. Turbulensen rundt innføringa av eit nytt distribusjonsopplegg har indirekte også ført til færre abonnentar og dermed inntektstap for lokalaviser, påpeiker han overfor NTB.

KrF-representanten viser til at selskapet både sit med nødvendige ressursar, mannskap og kompetanse, noko som burde gjere det mogleg å finne ei løysing.

– Dette handlar om folks kvardag og livsgrunnlaget for viktige mediebedrifter utover heile landet, seier han.

(©NPK)