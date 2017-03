Uvêret stenger framleis vegar og fjellovergangar

Både riksveg 7 over Hardangervidda, E134 over Haukelifjell, fylkesveg 50 Hol-Aurland og fylkesveg 53 Tyin-Årdal er stengt inntil vidare på grunn av uvêr. Også riksveg 13 over Vikafjellet er stengt og blir ikkje opna i dag, melder Vegtrafikksentralen.

Berre E16 over Filefjell og riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er for augneblinken opne. Over Hemsedal kan det bli innført kolonnekøyring på kort varsel.

På riksveg 9 på strekningen Hovden – Haukeli og riksveg 15 Strynefjellet (Ospeli – Billingen bom) er det kolonnekøyring.

I Nord-Noreg er dei fleste vegane opna att, bortsett frå E 69 Skarsvåg – Nordkapp som er stengt.

Ifølgje Meteorologisk institutt er det venta framleis nedbør og stiv kuling i fjellområda i Sør-Noreg fredag og laurdag. Mot søndag vil det bli mindre vind. Det same gjeld i stor grad i Nord-Noreg.

