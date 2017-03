YS, LO og Virke einige om lønnsoppgjeret

Partane vart einige fredag ettermiddag.

– Det har vore konstruktive og gode forhandlingar, og vi er fornøgd med å ha komme fram til eit ansvarleg resultat som sikrar arbeidsplassar og bidrar til det viktige omstillingsarbeidet vi er midt oppe i, seier forhandlingsleiar Inger Lise Blyverket i Virke.

Ifølgje Virke er det ikkje gitt tillegg utover garantilønnsreguleringar på dei store overeinskomstane innanfor handel- og funksjonærsjiktet. På dei andre overeinskomstområda er det gitt enten 50 øre per time eller 2 kroner per time, avhengig av om lønnsnivået på overeinskomsten er over eller under 90 prosent av industriarbeidarlønn. For studentsamskipnadane er det ikkje gitt kronetillegg, men avsett pott til lokale forhandlingar.

– Resultatet av det sentrale oppgjeret betyr at dei fleste av våre medlemmer får auka kjøpekraft. Vi har dermed nådd målet med oppgjeret, seier forhandlingsleiar Vegard Einan i YS.

– Resultatet har ei ramme tilsvarande mellomoppgjeret i LO-NHO-området og har ein god låg- og likelønnsprofil. I tråd med vedtaket i LOs representantskap om hovudmåla for mellomoppgjeret vil dei breie gruppene vere sikra kjøpekraft, seier forhandlingsleiar Tor-Arne Solbakken i LO.

