Fleire feil funne i helsejournalar på nett

Ifølgje NRK har 600.000 personar til no vore inne og sett journalane sine, og 200.000 av desse har også sett på sin behandlingshistorikk. Direktoratet for e-helse opplyser at det er stadfesta 126 klager.

– I botn og grunn er det dei som rapporterer inn enkeltopplysningar, som er ansvarlege for kva dei rapporterer, men Direktoratet for e-helse har eit overordna ansvar for kjernejournalen, seier avdelingsdirektør Rune Røren i Direktoratet for e-helse.

Norsk pasientforeining oppfordrar alle til å gå inn og sjekke om informasjonen i journalen er rett.

– Norsk pasientforeining har ikkje mykje erfaring med kjernejournal, men vi har fått nokre meldingar frå folk som har vore forarga over feil, eller at det som står er misvisande. Desse blir opplevd krenkjande og kan gi konsekvensar for behandlingar som er uheldige, kanskje særleg innan psykiatri, seier generalsekretær Tove Hanche-Olsen, som strekar under at det også er mykje positivt med det nye systemet.

Alle innbyggjarane i Noreg med unntak av rundt 4.500 som har reservert seg, har frå 1. mars fått oppretta ein kjernejournal. Den erstattar ikkje journalar frå fastlege eller sjukehus, men samlar viktige opplysningar om helsa på ein stad.

(©NPK)