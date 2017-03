 Forslag om 40 års maksstraff får hard medfart

Det meiner ei ekspertgruppe. For å komme "kvantumsrabatten" som er i dag til livs, foreslo Justisdepartementet før jul å heve straffenivået i saker kor ein gjerningsperson har gjort seg skuldig i fleire lovbrot til maksimalt 30 års fengsel.

For dei aller mest alvorlege sakene, som folkemord, blir grensa foreslått grensa heva til 40 år. Høyringsfristen går ut måndag.

Straff må bli nytta på ein måte som avspeglar verdiane i rettssystemet og bidrar til låg kriminalitet, peiker 13 fagpersonar frå Universitet i Bergens juridiske fakultet på i eit høyringssvar.

– Etter vårt syn representerer forslaget eit steg bort frå dette prinsippet. Dette heng saman med at lovgivar den seinare tida stadig har løfta straffenivået, skriv dei.

– Med strafferammer på 30 eller 40 år nærmar vi oss noko som for mange vil vere livstidsstraff. Det har vi tidlegare gått bort frå.

"Ikkje reelt behov"

Heller ikkje Oslo statsadvokatembete, som handterer fleire av alle straffesakene i landet, støtter forslaget om kutt i "kvantumsrabatten".

Embetet peiker på at det gjennom dei siste to tiåra berre er to-tre saker der ein kunne diskutert om ei strafferamme på 21 års fengsel, ved samanstøyt av brotsverk, har vore for låg.

– Oslo statsadvokatembete oppfattar derfor ikkje at det ligg føre eit reelt behov for å utvide strafferamma for samanstøyt av lovbrot, er konklusjonen.

Også Dommarforeininga sitt fagutval for strafferett og straffeprosess er kritisk.

Utvalet meiner auka straffenivå bør bli "avgrensa til tilfelle der det skal bli målt ut straff for fleire brot av straffeavgjerder med 21 års fengsel, eller i det minste der éin av brota har 21 års strafferamme."

Dommarforeininga ser ikkje "tilstrekkeleg behov" for å innføre 40 års fengselsstraff for dei alvorlegaste sakene.

Blir sabla ned

Ekspertgruppa i Bergen meiner det er store manglar ved analysen departementet har gjort, både når det gjeld preventive omsyn og omsynet til offera, "sosial ro" og proporsjonalitet.

– Den klare bodskapen frå rettssystemet som taket på 21 års fengsel har representert, vil no i stor grad gå tapt, skriv dei.

Ekspertane meiner det heller ikkje ligg føre noko klart uttrykk frå befolkninga om at straffenivået vi har i dag er uheldig lågt. Omsynet til proporsjonalitet er allereie varetatt, og det er "høgst misvisande" å snakke om ein "kvantumsrabatt", meiner gruppa.

Den peiker også på at regjeringa tilsynelatande ikkje har gjort noka analyse av kostnader ved forslaget.

Betre samsvar

I Sundvolden-erklæringa heiter det at regjeringa vil "heve straffenivået der gjerningspersonen har gjort seg skuldig i fleire straffbare forhold".

Behovet for å komme "kvantumsrabatten" til livs var ei sentral grunngiving då justisminister den gongen, Anders Anundsen (Frp), la det fram.

– Straffa i slike saker må stå betre i forhold til det talet på lovbrot den domfelte har gjort seg skuldig i, sa han.

Stine Sofies Stiftelse forstår behovet bak forslaget om å skjerpe straffa i dei mest alvorlege sakene.

– Dette kjem som ein naturleg reaksjon på straffeutmålinga i saker med fleire drap og fleire seksuelle overgrep samanlikna med straffereaksjonen på enkeltståande tilfelle, skriv organisasjonen i sitt høyringssvar.

