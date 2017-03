Forsvarssjefen rykande ueinig med Riksrevisjonen om evna til terrorsikring

– Eg delar ikkje vurderinga Riksrevisjonen har gjort av at Forsvaret ikkje er i stand til å sørgje for skikkeleg objektsikring, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen då han stilte for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité måndag.

Riksrevisjonen meiner å ha avdekt svært alvorlege manglar i den evna politiet og Forsvaret har til å sikre bygningar og infrastruktur i ein trusselsituasjon. Saka til komiteen er å avklare om regjeringa har følgt opp vedtaket frå Stortinget godt nok. Konklusjonen frå Riksrevisjonen synest å vere ein rungande "nei".

Forsvarssjefen svarer derimot tilsynelatande klart "ja", både på det som gjeld sikringsevna til Forsvaret og Forsvarets samarbeid med politiet, som han karakteriserer som "svært godt", særleg på kontraterror. Bruun-Hanssen heldt likevel fram med at han nok ikkje hadde så mykje å utsette på dei faktiske opplysningane Riksrevisjonen baserer seg på.

– Det er sjølve konklusjonen eg er ueinig i. Heimevernet og sikringsstyrkane til Forsvaret er trent for å sikre objekt. Vi har også pålegg om sikring av objekt som ikkje er planlagt på førehand. Materiellet og personell er til stades for sikring av kva for eit som helst objekt i samfunnet, sa forsvarssjefen.

Han poengterte likevel at sikkerheitsforskrifta som tredde i kraft i 2011, stiller strengare krav til sikring av Forsvarets eigne, objekt som er verd skjerming. Så langt er det brukt nesten 1 milliard kroner på nye sikringstiltak, men sidan dette handlar om svært mange objekt, tar det tid å få tiltaka sette ut i livet, ifølgje forsvarssjefen.

– Det er sikring på alle objekta til Forsvaret, men den er ikkje god nok i forhold til dei auka standardane som krevjast i sikkerheitsforskrifta, sa han.

