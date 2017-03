Hadia Tajik vil ha sertifisering av politietterforskarar

I NRK Brennpunkt-dokumentaren "Avhøyret" kom det fram at politiet i Stavanger har avhøyrt ein sikta 15-åring utan verje og forsvarar til stades.

I eit skriftleg spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) krev leiaren av justiskomiteen på Stortinget svar på kvifor statsråden ikkje ønskjer ei sertifiseringsordning for politietterforskarar og politijuristar, trass i at det vil heve statusen til etterforskingsfaget.

– Etterforskingsfeltet slit med fleire utfordringar. Det er høgt arbeidspress. Det er vanskeleg med rekruttering, og det er få karrierevegar innanfor etterforsking, seier Tajik til NRK.

Tajik vil ikkje kritisere etterforskarane for at dei gjer ein dårleg jobb, men påpeikar at dette er noko politijuristane sjølv har etterlyst.

– Dei har sjølv påpeikt at det behov for å ha større grad av systematikk og kvalitetssikring, og har vore pådrivarar for å sette sertifiseringsordninga på dagsorden, seier ho.

Ap-nestleiaren meiner ei slik ordning vil kunne styrke kvaliteten på etterforskinga i heile landet.

