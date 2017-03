Kjerstin Owren blir mobbeombod i Oslo

– Først og fremst skal eg vere representant for barna og elevane i Oslo, og eg vil vere tilgjengeleg for rådgjeving og oppfølging i samband med vanskelege mobbesaker for dei som har behov, seier Kjerstin Owren.

Owren er utdanna adjunkt og kjem frå stillinga som undervisningsinspektør ved Holmlia skule.

– Ho er ein svært kompetent person som har dei erfaringane og kvalitetane som er nødvendig, seier Oslo-ordførar Marianne Borgen, som har leidd tilsettingsutvalet.

Mobbeombodet er tilsett på åremål i ein periode på seks år. Ombodet er bystyrets ombod for barnehagebarn og elevar i kommunen og skal jobbe uavhengig av administrativ og politisk leiing i kommunen.

