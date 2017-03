Microsoft tipsa Kripos om overgrepsbilete 

Ifølgje VG nyttar Microsoft sikkerheitssystem som automatisk registrerer opplasting av overgrepsbilete. Selskapet har utvikla ein programvare som heiter PhotoDNA, som skal oppdage og stoppe spreidninga av bilete som viser overgrep av barn. Då 62-åringen lasta opp slike bilete på sin Google Drive-skykonto, plukka Microsoft det opp og varsla Kripos. Knapt eit halvt år seinare blei det gjennomført ransaking hos mannen og funne ein CD-plate med 50 bilete som viste seksuelle overgrep mot barn. No er mannen dømt til fengsel på vilkår i ein tingrett på Vestlandet.

– Dette viser at internett ikkje er ein stad der ein usett kan gjere seg skuldig i brotsverk mot barn, og at internasjonalt politisamarbeid fører til at også nordmenn må stå til ansvar for kriminalitet gjort i andre land. God lokal etterforsking av det som i utgangspunktet «skjedde på internett» fører oftare til dommar i Noreg, seier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.

(©NPK)