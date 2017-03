Nedgang i salet av bensin og diesel

Dei foreløpige tala for salet av petroleumsprodukt for februar viser at det blei selt 78 millionar liter bensin og 244 millionar liter autodiesel (avgiftspliktig diesel), skriv Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er ein nedgang på 8 millionar liter for bensin og 5 millionar liter for autodiesel.

Frå februar 2016 til februar i år auka prisane på bilbensin og autodiesel med høvesvis 15 og 26 prosent, viser tala.

