Norske aktivistar kan bli nekta innreise i Israel

Israels nasjonalforsamling, Knesset, vedtok lova tidlegare i mars. Den inneber at "verken visum eller noka form for opphaldsløyve vil bli ferda ut til nokon person som ikkje er israelsk statsborgar eller har permanent opphald, dersom han, eller organisasjonen eller organet han er aktiv i, med kunnskap har oppfordra offentleg til å boikotte staten Israel eller lovd å ta del i ein slik boikott". Det vil i så fall inkludere fleire enkeltpersonar i Noreg, i tillegg til fleire kommunar som har fatta vedtak om boikott av israelske varer frå Vestbreidda-busetjingar. Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (Ap) har spurt Brende kva norske styresmakter vil gjere for å hjelpe norske borgarar som blir nekta innreise til Israel:

– Utenriksdepartementet har kontinuerleg kontakt med israelske styresmakter om korleis israelske innreisereglar blir praktisert, svarer Brende i eit brev sitert av Vårt Land.

Han uroar seg for utviklinga, men strekar under at det ikkje er kjent enno korleis den nye lova vil fungere.

– Det er førebels ikkje klart korleis lovendringa vil bli sett i verk og kva for praktiske konsekvensar den vil kunne få for reisande og for verksemda til norske organisasjonar, seier Brende.

(©NPK)