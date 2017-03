Over 7.000 blei sagt opp av norske reiarlag i fjor

Totalt er 15.600 permittert eller sagt opp av medlemmene av Rederiforbundet dei siste to åra, skriv Maritime. 7.300 blei oppsagt eller permittert i 2015, mens 8.300 tilsette i reiarlaga blei arbeidsledige i fjor. Av dei blei 15 prosent permittert, og 85 prosent (7.055) blei oppsagt.

Måndag gir Norges Rederiforbund "konjunkturrapport 2017" til næringsminister Monica Mæland (H). Rapporten viser at fjoråret blei verre enn mange av dei norske reiarlaga hadde sett for seg. Medlemmene frå Rederiforbundet såg føre seg ein reduksjon på 3 prosent, men inntektsfallet viste seg å bli over fem gonger så stort.

Estimatet viser at den samla omsettinga til reiarlaga fall med 16 prosent i 2016, til 234 milliardar kroner.

Reduksjonane skjedde i hovudsak blant offshore service-reiarlaga og offshore entreprenørane, og deler seg relativt jamt mellom sjøfolk, rigg-tilsette og landstilsette, ifølgje konjunkturrapporten.

– Den krevjande situasjonen ser ut til å vare ved også gjennom 2017, skriv administrerande direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund i innleiinga til rapporten i år rapport.

