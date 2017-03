Politiet og Forsvaret ute av stand til tilstrekkeleg objektsikring

– Kva er årsaka til funna Riksrevisjonen har gjort, spurde leiar Martin Kolberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité under innleiinga til høyringa måndag føremiddag.

Komiteen er sterkt kritisk til at det snart seks år etter terrorangrepa mot regjeringskvartalet og Utøya framleis er "svært alvorlege" manglar i den evna politiet og Forsvaret har til å sørgje for tilstrekkeleg sikkerheit for avgjerande element i samfunnet – som bygningane til departement og styresmakter, vasstilføring og informasjonssystem.

Høyringa tar sikte på å få vite kvifor situasjonen er så alvorleg trass i dei klare oppfordringane og politiske føringane etter 22. juli 2011.

