Prisen på nye bustader auka

Prisindeksen for nye bustader frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nye bustader i gjennomsnitt var 10,4 prosent dyrare i fjerde kvartal 2016 samanlikna med same kvartal i 2015.

Prisauken var størst for nye blokkleilegheiter og småhus, med 15 prosent. Frå tredje til fjerde kvartal i fjor auka prisane med 5 prosent. Her blei prisane målt på salstidspunktet.

For einebustadar var auken på 2,8 prosent frå fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016. Auken frå tredje til fjerde kvartal i fjor var 0,2 prosent. Prisane er målt på ferdiggjeringstidspunktet.

I gjennomsnitt har prisane på nye bustader totalt auka med 10,4 prosent i same periode, og 3,2 prosent frå tredje til fjerde kvartal i fjor.

