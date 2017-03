Regjeringa vel fleire hovudvegar mellom aust og vest

Det kunngjorde Trond Helleland (H) og Morten Wold (Frp) under arrangementet Rein Vidde-konferansen på Geilo måndag.

Riksveg 7 Hardangervidda skal bli utvikla som hovudvegsamband for persontrafikk, med stor vekt på moglegheitene som finst for turisme, og med omsyn til villreinproblematikken.

Næringstransport

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet skal vere hovudsamband for næringstransport. Her skal det leggjast vekt på å få trafikken bort frå sentrum og få opp fart og vinterregularitet. E16 er vintersikker, men utgjer lengst køyreavstand Oslo-Bergen. Vegen skal likevel bli fullført og vil vere ein viktig avlastingsveg når andre overgangar er stengt, heiter det i ei pressemelding.

Regjeringa vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbetringar gjennom det som vil bli kalla "samordningsstrekningar". Her får Statens vegvesen moglegheit til sjølv å disponere middel for å utbetre kritiske flaskehalsar utan at det blir definert som store, enkeltståande prosjekt som må bli vedtatt i Stortinget med ei eiga kostnadsramme.

1.000 milliardar kroner

– Samarbeidspartia har store ambisjonar for utviklinga av samferdsleløysingane. Det er allereie varsla at det skal brukast 1.000 milliardar kroner på samferdsel dei neste åra. Vi har også ambisjonar utover dette for den langsiktige utviklinga av vegnettet fram mot 2050, seier Trond Helleland.

– Aust-Vest-utgreiinga konkluderte med at det burde bli valt to hovudvegar mellom aust og vest i eit 2050-perspektiv. Det er no semje om at det bli valt fleire vegar i tillegg til E134, der riksveg 52 skal bli vidareutvikla som ein hovudveg for næringstransport, og riksveg 7 skal bli vidareutvikla som ein hovudveg for persontransport og turisme, seier Morten Wold.

