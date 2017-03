Solberg: Det er vanskeleg å måle lykke

Rapporten som kårar Noreg til det mest lykkelege landet i verda har øydelagt eitt av standardpoenga til statsministeren når ho møter sine nordiske kollegaer til middag.

– Eg har brukt å seie at Danmark er lykkelegare enn oss, og at vi er misunnelege på dei, seier Solberg med eit smil.

– Det er vanskeleg å måle lykke, held ho fram, og meiner sjølv at det å lære seg å vere tilfreds i livet er ein viktig nøkkel.

– Dette viser at vi har eit godt utgangspunkt, men det er framleis veldig mange menneske i samfunnet vårt som slit, og vi må bli betre for å møte dei, seier ho til NTB, og viser spesielt til arbeid for psykisk sjuke.

(©NPK)