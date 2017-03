Vi har over 1.000 milliardar i verdipapirfond

Forvaltningskapitalen er no oppe i 1.021 milliardar kroner, noko som er ei åttedobling av kapitalen sidan år 2000.

I februar blei det nettoteikna fondsdelar (kjøp minus sal) for 7,7 milliardar kroner i februar, viser den månadlege marknadstatistikken frå Verdipapirfondenes forening (VFF).

I dag sparer rundt 800.000 norske privatpersonar jamleg i fond gjennom spareavtaler. Personkundane kjøpte fond for 800 millionar i februar og har no omtrent 200 milliardar plassert i verdipapirfond.

Men det er dei profesjonelle kundane som har mest middel i fondsmarknaden. I februar nettoteikna institusjonskundane (forsikringsselskap, kommunar, stiftingar, aksjeselskap og liknande) for 4,8 milliardar. Dermed står dei for litt over halvparten av den totale forvaltningskapitalen.

Utanlandske kundar har plassert 103 milliardar kroner i norske verdipapirfond.

